Відпочинок в Україні цього літа подорожчав на 25-40%, – дослідження

Бюджет відпочинку в Україні цього літа збільшився на 25-40% порівняно з минулим сезоном відпусток, при цьому інтерес туристів змістився на гірські курорти та міські тури.

Як пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані аналітичного відділу компанії Ribas Hotels Group, незалежно від обраного напрямку, бюджет відпустки буде включати чотири види витрат – проживання, харчування, транспорт і розваги.

Основна частка вартості, від 40 до 50% бюджету відпустки, піде на проживання. У готелях високого сегмента ця частка може бути навіть вищою, оскільки в кошторис входить не просто ліжко, а інфраструктура: SPA, басейни, сервіс.

За підрахунками аналітиків компанії, цього року проживання у садибах або простих апартаментах коштує 800-1500 грн/ніч, в середньому сегменті апарт-готелів та готелів 3* вже йдеться про 1800-3500 грн/ніч, а номери у готелях зі SPA, басейном та гарним сервісом обійдуться в 3500-6000 грн/ніч. Водночас на відпочинок у преміум готелі вже потрібно закладати близько 6000-12000+ грн/ніч. Для порівняння: у 2025 році садиби та прості апартаменти можна було знайти за 600-1200 грн/ніч, готелі 3* – від 1200 до 2600 грн/ніч, готелі зі SPA та басейном – у діапазоні 3000-5000 грн/ніч.

Загалом, за даними Ribas Hotels Group, у 2026 році кожен сегмент подорожчав в середньому кілька сотень гривень за добу (на 25-40%). Причина – стабільно високий попит на внутрішній відпочинок за умов обмеженого виїзду за кордон, а також зростання операційних витрат готелів: вартість електроенергії для бізнесу ув2026 році становить 11,50-12,50 грн за кВт·год проти 10,4 грн у 2025-му, а паливо подорожчало на 13,2% річних.

На другому місці по витратам, від 20 до 30%, буде харчування. Сюди входять як основні прийоми їжі, так і "атмосферні" витрати: кава з краєвидом, вечірній коктейль, регіональна кухня. Бюджет харчування зазвичай формується зі сніданку за 200-400 грн на людину, обіду на 300-600 грн та вечері за 400-800 грн.

"Таким чином на одну людину середній чек на день по мінімуму складає 500-700 грн до комфортного від 1500 до 2000 грн", - пояснила керівник відділу продажів В2С та маркетингу компанії Єлизавета Волошина.

Водночас логістика становить від 10 до 15% бюджету відпустки. У середньому квитки на поїзд або автобус коштують від 500 до 2500 грн на людину, а трансфер до готелю обходиться в 200-1000 грн. Якщо їхати на відпочинок на авто, на паливо потрібно буде витратити від 1500 до 5000 грн за поїздку.

Зазвичай менш за все (близько 10% від вартості відпочинку) витрачається на дозвілля та дрібниці: екскурсії, сувеніри, вхідні квитки. В Ribas Hotels Group зазначають, що саме розваги є найбільш варіативною частиною. Наприклад, у Карпатах на підйомники потрібно витратити від 200 до 800 грн, за користування чаном від 1000 до 3000 грн, а SPA буде коштувати від 300 до 1000 грн/день. Ще більше коштів потрібно на екскурсії квадроциклом або джипом: 1500-4000 грн. Таким чином середній чек на одну людину на день на активності може скласти від 500 до 2500 грн.

Таким чином, бюджет за добу відпочинку (розміщення + їжа + активності + сувеніри) стартує від 2 тисяч гривень за добу.

Де українці планують відпочивати цього літа

Згідно з результатами опитування Rakuten Viber, 51% українців не планують брати відпустку в 2026 році, натомість чверть опитаних (23%) буде відпочивати з близькими в Україні, а ще 15% хочуть поїхати за кордон.

При цьому у Ribas Hotels Group підкреслюють, що відпочинок у 2026 році є необхідним для відновлення як фізичних, так і ментальних сил, а існуюча інфраструктура сфери гостинності України дає можливість організувати відпочинок за будь-яким сценарієм та на будь-який бюджет.

"Українці сьогодні більш за все потребують відпочинку та безпечного місця, де можна відновити сили. І, хоча сьогодні доступ до закордонних подорожей обмежений, в Україні є багато місць, де можна відпочити за різним бюджетом", – зазначила Волошина.

Зокрема, останніми роками збільшується запит на короткий відпочинок у містах та передмісті. З переваг – розвинена інфраструктура, яка дає можливість за бажанням в будь-який день змінити сценарій свого дозвілля. Також у містах є можливість вибору різнопланових пропозицій для відпочинку від бюджетного до преміум, а також більше пропозицій з укриттями.

Водночас, за даними проведеного компанією дослідження, серед планів українців на відпустку лідирують гірські курорти. До плюсів такого відпочинку можна віднести: більшу долю сучасної пропозиції, безпечність, оздоровлення, різноманітні активності та багато екскурсій. З мінусів – нестабільна погода, надто людяно та висока вартість у високий сезон.

Можливість морського відпочинку на даному етапі сконцентрована в Одеській області, але там є багато мінусів.

"На жаль, вибір морського напряму має свої мінуси, серед яких як безпекові чинники та закриті пляжі, так і не розвинена інфраструктура та мала кількість готелів, де ціна відповідає якості", – додала Волошина.

Відпочинок в Україні під час війни

Як повідомляв УНІАН.Туризм, у квітні 2026 року Державне агентство розвитку туризму (ДАРТ) запустило національну програму "Подорож до себе. Шляхи відновлення", спрямовану на формування нової філософії подорожей задля емоційного відновлення українців.

Водночас, як і попередні роки в умовах повномасштабної війни, можливості для морського відпочинку в Україні залишаються обмеженими. Фактично, доступними залишаються лише пляжі Одеської області, але й ті з серйозними безпековими ризиками. Водночас на Миколаївщині цього року пляжі відкривати не планують.

Відповідно, в пошуках моря і сонця ті українців, які можуть собі дозволити таку розкіш, розглядають можливості для пляжного відпочинку за кордоном.

