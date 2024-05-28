Місцева влада вже пообіцяла полагодити загородження.

Минулого тижня в невеликому японському містечку Фудзікавагутіко встановили спеціальний захисний екран зі щільної сітки, покликаний перешкодити туристам юрмитися біля популярної локації з краєвидом на гору Фудзі на тлі магазину Lawson.

Утім, як повідомляє The Independent, туристи, спраглі побачити цю панораму і роздобути заповітний знімок, уже почали проробляти дірки в чорному загородженні, встановленому після того, як місцеві жителі втомилися від напливу іноземних гостей, які смітили й порушували правила дорожнього руху в спробі вразити соціальні мережі.

Однак незабаром охоронець, який працює в цілодобовому магазині Lawson, заявив, що помітив невеликі дірки, що з'являються вранці або ввечері, коли ніхто не дивився. За його словами, отвори були досить великими, щоб крізь них могли пролізти пальці, але все ж таки не давали змоги камері зробити гідний Instagram знімок, що показував засніжений вулкан Фудзі.

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Тим часом, місцева влада вже пообіцяла полагодити захисний екран.

Як раніше повідомляв УНІАН, після зняття ковід-обмежень до Японії масово ринули туристи, які вважають її однією з найбажаніших для відвідування країн світу. Останнім часом мандрівників стало так багато, що в країні почали вводити обмеження.

Наприклад, уже з літа 2024 року туристам доведеться платити за сходження найпопулярнішим маршрутом на гору Фудзі – стежкою Есіда. Також влада вирішила обмежити кількість туристів, яким буде дозволено піднятися на гору за день, і заборонити нічні сходження.

Тим часом влада Кіото ухвалила рішення закрити для туристів знаменитий район із гейшами, які втомилися терпіти докучливих іноземців.

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