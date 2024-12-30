В Єгипті акула напала на туристів: є жертва

Єгипетська влада зазначила, що напад стався за межами визначеної зони для плавання.

Біля узбережжя Червоного моря в Єгипті акула напала на туриста з Італії. Чоловік працював у Європейській комісії. Про це повідомляють BBC News Україна та АNSA.

Інцидент стався 29 грудня на північ від Марса-Аламу, курортного і популярного серед дайверів міста на сході країни. Акула напада на "глибоководді за межами визначеної зони для плавання".

Від нападу постраждали двоє туристів. Обидва були громадянами Італії. 48-річний мешканець Риму загинув, а 69-річний чоловік отримав поранення.

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Як пише АNSA, жертвою акули став турист Джанлука Ді Джойї, який працював у Європейській комісії. 21 грудня йому виповнилося 48 років. Чоловік був одружений, перебував у Єгипті з родиною у відпустці.

Загиблий працював у Європейській комісії в Об'єднаному дослідницькому центрі (JRC) – службі, що займалася в Комісії питаннями науки і знань.у.

Зону для плавання в Марса-Аламі обіцяли закрити, а інцидент розслідувати.

Напади акул на людей

Шанси бути укушеними акулою вкрай малі. Напади акул на людей загалом рідкісні.

Експерти кажуть, що для захисту від акул плавцям слід триматися подалі від косяків риб, де акули годуються. Також краще бути ближче до берега і триматися групами, щоб підвищити ймовірність того, що хто-небудь помітить плавник.

Каламутна вода також заважає акулам розрізняти людей і їжу. Плавання в сутінках може бути більш небезпечним, тому що зазвичай саме в цей час акули їдять.

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