Це перший підтверджений напад акули в морі біля Нью-Йорка за останні 60 років.

В американському штаті Нью-Йорк акула вкусила 65-річну українку, що плавала в морі біля пляжу Роквей. Це стало першим підтвердженим нападом акули у водах Нью-Йорка за кілька десятиліть, пише The New York Times.

Жінку на ім’я Тетяна Колтунюк з води витягли рятувальники, що чергували на пляжі. Вони почули її крики про допомогу та врятували. Вони ж надали першу допомогу на місці і потім доставили жінку до лікарні у важкому стані.

Наразі медики оцінюють стан українки як "важкий, але стабільний". У поліцейському звіті зазначено, що пані Колтунюк втратила близько 20 фунтів (близько 9 кг) маси тіла в результаті укусу. Проте The New York Times зазначає, що ця цифра, ймовірно, була значно завищеною.

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Після нападу людей з пляжу евакуювали, а рятувальні служби почали з гелікоптерів шукали акул в морі, проте жодної не знайшли.

"Я не думаю, що в своїй історії я чув про такі травми в наших водах, незважаючи на те, що я працював з акулами протягом 30 років", — сказав Ганс Уолтерс, польовий науковець з Товариства охорони дикої природи Нью-Йоркського океанаріуму.

Згідно з неофіційною базою даних про напади акул Global Shark Attack File, напад на українку справді став першим підтвердженим нападом акули в Нью-Йорку з 1950-х років. Останній задокументований укус акули в цьому районі був у 1958 році, коли людину вкусила гарпунна акула після того, як тварину спровокували.

Як не дивно це звучить, але науковці пов'язують появу акул біля Нью-Йорка із поліпшенням екологічної ситуації в цьому районі моря. Там з'являється більше риби, на яку полюють акули.

Напади акул – останні новини

На початку червня певного резонансу дістала історія, що трапилася в єгипетському курортному місті Хургада. Там акула з'їла російського туриста. Пізніше місцеві рибалки впіймали акулу та зробили з неї опудало.

А в травні від нападу акули постраждала 22-річна дівчина з Коннектикуту (США). Тварина атакувала американку, коли та відпочивала на островах Теркс і Кайкос в Карибському морі. Дівчина втратила ногу, коли займалася снорклінгом.

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