За словами Ляшко, відбувається певний процес щодо визнання вакцини CoronaVac Європейським агентством лікарських засобів.

Європейське агентство лікарських засобів (EMA) має найближчим часом затвердити застосування в Європейському Союзі китайської вакцини CoronaVac, що також дозволить в'їзд громадянам з третіх країн, щеплених цієї вакциною, до ЄС.

Про це міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко сказав в ефірі телеканалу "Україна 24".

Міністр зазначив, що відбувається певний процес щодо визнання вакцини CoronaVac Європейським агентством лікарських засобів (EMA).

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"Є певні вакцини, які зареєстровані в EMA - вони відразу увійшли в рішення (щодо дозволу застосування - УНІАН). Але це не значить, що на цьому життя зупинилося", - сказав Ляшко.

"Я комунікував з європейським регіональним директором бюро ВООЗ напряму, з колегами у Брюсселі, які працюють у Єврокомісії - усі кажуть, що питання на часі, і найближчим часом буде розглянуто, і усі вакцини, які визнані Всесвітньою організацією охорони здоров'я, дозволять, щоб подорожувати по ковідному сертифікату", - заявив Ляшко.

Він уточнив, що визнання вакцини CoronaVac має відбутися найближчим часом.

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Автор: Віталій Саєнко