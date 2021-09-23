Україна поки що знаходиться в "зеленому" списку країн ЄС.

Європейський союз виключив дві країни з "зеленого" списку. Україна поки що знаходиться в переліку країн, туристам з яких можна в'їжджати на територію ЄС.

Про це повідомляє прес-служба Ради ЄС.

З "зеленого" списку виключили сусідку України - Молдову, а також Боснію і Герцеговину. Туристам з цих країн тимчасово обмежать поїздки в країни Європейського Союзу.

При цьому ЄС вніс до "зеленого" списку три інші країни - Чилі, Кувейт та Руанду.

Читайте такожСША спростять в'їзд для громадян країн-членів ЄС та України-PoliticoТаким чином, в ЄС майже вільно можна в'їжджати з наступних країн:

Австралія

Канада

Чилі

Йорданія

Кувейт

Нова Зеландія

Катар

Руанда

Саудівська Аравія

Сінгапур

Південна Корея

Україна

Уругвай

Китай, за умови підтвердження взаємності.

Через два тижні "зелений" список країн знову переглянуть

Карантин в ЄС через коронавірус

30 червня в ЄС вперше визначили список третіх країн, громадян яких рекомендовано впускати в ЄС.

Критерії визначення третіх країн, щодо яких мають бути зняті обмеження, враховують епідситуацію та заходи щодо стримування поширення коронавірусу, зокрема соціальне дистанціювання, а також економічні та соціальні чинники. Всі ці критерії розглядаються разом.

За епідситуацією країни повинні були відповідати таким критеріям: кількість нових випадків COVID-19 за останні 14 днів і на 100 тис.населення повинна бути близькою або нижче аналогічних середніх показників країн-членів ЄС. Тенденція виявлення нових випадків інфікування повинна бути стабільною або зменшуватися протягом цього періоду в порівнянні з попередніми 14 днями.

Пізніше країни ЄС стали впускати лише певні категорії громадян України - головним чином тих, у кого є дозвіл на роботу в іншій країні, водіїв фур, дипломатів і ще кілька окремих випадків, наприклад, наявність близьких родичів за кордоном або невідкладне лікування.

Автор: Анастасія Горбачова