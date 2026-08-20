В Європі з'явився новий лоукостер з квитками від 40 євро

Поки що авіакомпанія обслуговуватиме лише вісім маршрутів, що сполучають Іспанію з іншими країнами Європи.

Новий бюджетний авіаперевізник Fly2Galicia готується запустити прямі рейси з іспанського Сантьяго-де-Компостела до восьми міст Європи. Як пише Euronews, перші польоти заплановані на 1 грудня 2026 року, коли очікується особливо великий наплив паломників на знаменитий шлях Каміно-де-Сантьяго.

За даними видання, Fly2Galicia виконуватиме рейси з аеропорту Сантьяго–Росалія-де-Кастро в інші іспанські міста Аліканте, Гранада та Сарагоса, а також за межі країни - в Брюссель, Прагу, Мюнхен, Венецію та Мілан.

Продаж квитків уже розпочався. Найдешевші пропозиції передбачають переліт із Мілана до Сантьяго від 41 євро. Квитки з Брюсселя, Праги та Венеції коштують від 51 євро, тоді як мінімальна ціна рейсу з Мюнхена становить 71 євро.

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Водночас є важлива особливість: як зазначає Euronews, Fly2Galicia не виконуватиме перші рейси самостійно. Їх має здійснювати інший європейський авіаперевізник, назву якого поки не оголосили.

Як зазначається у публікації, Сантьяго-де-Компостела - один з цікавих напрямків для туризму. Гостяс радять відвідати Старе місто, внесене до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО завдяки поєднанню романського, готичного, барокового і неокласичного архітектурних стилів.

Ще одним пунктом для мандрівників названо Mercado de Abastos – ринок, де можна придбати свіжі морепродукти та місцеві продукти. Серед інших варіантів для подорожі – навколишні міста А-Корунья та Віго, а також регіон Ріас-Байшас, відомий своїми пляжами та островами.

Новини туризму

Як писав УНІАН, мандрівник Вінісіус Коста назвав чотири країни Європи, які найкраще підходять для осіннього відпочинку. Це Шотландія з її гірськими пейзажами та замками, Італія з Доломітами, Словенія з Юліанськими Альпами та Іспанія з гірським хребтом Пікос-де-Європа. У кожній із цих країн можна насолодитися барвистою осінньою природою, прохолодним повітрям і мальовничими містечками.

Також ми розповідали, що морська істота, відома як "португальська галера", масово з’явилася на пляжах південного заходу Франції, спричинивши понад тисячу випадків укусів і закриття десятків пляжів у Країні Басків. Її щупальця можуть сягати до 30 метрів і виділяють сильну отруту, що викликає сильний біль, печіння та навіть загрозу утоплення.

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