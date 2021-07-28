Україна запровадила нові правила перетину кордону для протидії штаму COVID-19 "Дельта".
Про це повідомляється у Telegrаm-каналі Коронавірус_інфо.
Відтепер перетин державного кордону для українців, які прибули з будь-яких країн, є безперешкодним за умови наявності:
- повного курсу вакцинації;
- довідки 063-О про перше щеплення.
Для іноземців необхідно мати страховий поліс та один із документів:
- негативний ПЛР-тест (за 72 години);
- негативний тест на антиген (за 72 години);
- повний курс вакцинації.
У разі відсутності необхідних документів встановлюється застосунок "Вдома" та особа розпочинає самоізоляцію через 72 години, якщо результат тестування на COVID-19 методом ПЛР або експрес-тестування на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, зробленого вже в Україні після перетину кордону, позитивний. Якщо неможливо використати застосунок "Вдома", особа перебуватиме в обсервації.
Читайте такожУкраїна збиратиме біометричні дані іноземців для видачі віз
У МОЗ також ввели обов’язкову 14-денну самоізоляцію для всіх невакцинованих осіб, які перебували понад 7 днів за останні два тижні в Росії чи Індії.
Нагадаємо, У США та країнах ЄС реєструють все більше випадків штаму коронавірусу “Дельта”. У МОЗ наголосили, що щеплення проти COVID-19 ефективно запобігають тяжкому перебігу хвороби й рятують життя.
Вчора в Олександрівській лікарні у Києві помер один з шести пацієнтів, у якого виявили штам коронавірусу "Дельта". Медики розповідають, що хвороба протікає агресивніше і швидше, ніж попередні штами: на 2-3 день після госпіталізації у пацієнтів різко знижується сатурація, вони не можуть самостійно дихати. Вік важких пацієнтів молодий, 30-40 років.