Дівчина була доставлена в лікарню у важкому стані.

22-річна дівчина з Коннектикуту (США) постраждала від напади акули під час відпочинку на островах Теркс і Кайкос в Карибському морі.

Як пише Sky News, постраждала дівчина і її подруга займалися снорклінгом (вид плавання під поверхнею води з маскою і дихальною трубкою і ластами) поблизу курорту Blue Haven Resort неподалік пристані на острові Провіденсьялес. Близько 15 години за місцевим часом на одну з дівчат напала акула, відкусивши їй ногу. Дівчину було доставлено в лікарню у важкому стані.

Станом на четвер дівчина все ще перебувала в лікарні. Її подруга не постраждала.

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Напад акул на туристів - що повідомлялося

Торік в курортному єгипетському місті Хургада акула відкусила руку і ногу туристці з Австрії. Від отриманих травм жінка померла на березі, напад потрапив на відео. Всі пляжі в районі нападу акули за наказом влади були закриті.

На початку 2022 року в Сіднеї, Австралія вперше за півстоліття акула вбила людину. Після загибелі чоловіка пляжі також були закриті.

У 2020 році жертвою нападу акули став 12-річний хлопчик з України, який відпочивав з сім'єю в Шарм-ель-Шейху.

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