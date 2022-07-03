За наказом влади будуть закриті всі пляжі в районі нападу акул на туристів.

Губернаторство Червоного моря Єгипту видало наказ закрити кілька пляжів після того, як 68-річна туристка з Австрії загинула внаслідок нападу акули біля узбережжя Сахль Хашиш.

Як повідомило видання The Sun Daily, губернатор Амр Ханафі наказав закрити всі пляжі в цьому районі на три дні.

Видання з посиланням на джерело в Управлінні охорони здоров'я Червоного моря повідомило, що громадянку Австрії привезли до місцевої приватної лікарні одразу після нападу акули.

"Жінку намагалися реанімувати, але вона померла через недостатність кровообігу, тобто різке падіння артеріального тиску внаслідок травм і втрати крові", - зазначили в управлінні.

За останній тиждень у районі Сахль Хашиш на південь від Хургади вже дві жінки загинули внаслідок нападу акул.

Про інциденти у курортному місті на узбережжі Червоного моря Єгипту повідомило Міністерство довкілля країни. Спеціальна група працює над "виявленням наукових причин і обставин нападу" і визначенням "причин поведінки акули, що призвело до трагедії".

Нагадаємо, раніше у Червоному морі акули також нападали на відпочивальників. Зокрема, у 2018 році акула вбила чеського туриста. У 2015 році під час подібного нападу загинув німецький турист. А в 2010 році відбулася серія з п’яти нападів акул за п’ять днів у Шарм-еш-Шейху. Тоді загинув турист з Німеччини, було поранено чотирьох інших іноземних туристів.

Як повідомляв УНІАН, 1 липня у курортному єгипетському місті Хургада акула відкусила руку і ногу туристці з Австрії, яка купалася в Червоному морі.

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