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Виставку картин з чотирьох приватних колекцій відкрили в одеському музеї сучасного мистецтва.
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Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Як зазначається, на виставці можна побачити картини Далі, Шагала, Тетяни Яблонської та ще дві сотні полотен відомих художників.
Унікальність виставки в тому, що кожен охочий може побачити роботи, зазвичай сховані у приватних колекціях.
В Одесі провели виставку картин із 4 приватних колекцій
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