На виставці представлені унікальні роботи з чотирьох приватних колекцій.

Виставку картин з чотирьох приватних колекцій відкрили в одеському музеї сучасного мистецтва.

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Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Як зазначається, на виставці можна побачити картини Далі, Шагала, Тетяни Яблонської та ще дві сотні полотен відомих художників.

Унікальність виставки в тому, що кожен охочий може побачити роботи, зазвичай сховані у приватних колекціях.

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Автор: УНІАН