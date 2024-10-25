Перші свідчення наявності малярії в Єгипті датуються ще 4000 роками до нашої ери.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) сертифікувала Єгипет, один із найпопулярніших напрямків серед українських туристів, як країну, вільну від малярії, після 100 років зусиль із викорінення цієї хвороби.

"Малярія так само стара, як і сама єгипетська цивілізація, але хвороба, яка мучила фараонів, тепер належить її історії, а не майбутньому", – цитує гендиректора ВООЗ, доктора Тедроса Адханома Гебрейесуса The Independent.

Єгипет став першою північноафриканською країною Східного Середземномор'я, яка отримала подібний статус із 2010 року. Отримати сертифікат, що підтверджує відсутність малярії, країни можуть у тому разі, якщо вони "доведуть, поза всяким сумнівом, що ланцюжок локального передавання всіх людських малярійних паразитів було перервано в усій країні принаймні впродовж останніх 3 років поспіль, і що є повністю функціональна система нагляду й реагування, яка може запобігти повторному виникненню місцевого передавання".

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Загалом вільними від малярії наразі було оголошено 44 країни та одну територію.

"Ця сертифікація Єгипту як країни, вільної від малярії, є воістину історичною подією і свідченням прихильності народу та уряду Єгипту до позбавлення від цього стародавнього лиха. Я вітаю Єгипет із цим досягненням, яке є джерелом натхнення для інших країн регіону і показує, чого можна досягти за наявності правильних ресурсів і правильних інструментів", – зазначив доктор Тедрос.

Це досягнення стало результатом 100 років зусиль єгипетських урядів щодо викорінення малярії. Зазначається, що малярія, яка передається комарами роду Anopheles, була прослідкована в Єгипті ще в 4000 році до н. е. Історики стверджують, що саме від цієї хвороби помер легендарний єгипетський фараон Тутанхамон.

У 1920-х роках країна заборонила вирощування рису і сільськогосподарських культур поблизу будинків, щоб скоротити контакт людини з комарами, оскільки більша частина населення Єгипту жила вздовж берегів річки Ніл.

Невеликий спалах випадків малярії в єгипетському Асуані було швидко локалізовано 2014 року завдяки оперативному лікуванню та освіті населення.

Як повідомляв УНІАН, останніми роками в Європі дедалі частіше фіксують випадки тропічних хвороб, раніше більш характерних для країн Африки, Азії та Південної Америки.

Зокрема, на початку літа 2024 року Європейський центр із профілактики та контролю захворювань (ECDC) заявив про швидке зростання кількості випадків лихоманки денге через поширення азіатських тигрових комарів, що розносять це захворювання. Загалом попередження було випущено для 11 європейських країн.

Крім того, цього літа в європейських країнах почали все частіше фіксувати випадки захворювання на лихоманку Західного Нілу, яку також розносять тигрові комарі. У серпні 2024 року це захворювання зафіксували і в Україні.

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