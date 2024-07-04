У минулому році лихоманка Західного Нілу забрала життя майже семи десятків людей.

Туристів, які прямують на відпочинок до Іспанії та Італії, закликали бути обережними через виявлення в цих країнах перших цьогоріч випадків зараження лихоманкою Західного Нілу, яка в деяких випадках може призвести до летальних наслідків.

Зокрема, на цей вірус, який переносять комарі, захворіла одна людина в Севільї (Іспанія) і ще одна в Модені (Італія). Крім того, вірус Західного Нілу був виявлений у комарів в італійській провінції К'єті, повідомляє Manchester Evening News.

Водночас Європейський центр із профілактики та контролю захворювань (ECDC) випустив попередження, в якому йдеться про те, що випадки зараження були локальними, а не привезеними в Європу з тропіків.

Відео дня

Повідомляється, що в кожної п'ятої людини, яка заразилася вірусом Західного Нілу, підвищується температура, він також спричиняє біль, висипання і блювоту. У важких випадках спостерігаються такі симптоми, як судоми, м'язова слабкість і параліч.

За даними ECDC, минулого року було зафіксовано 713 місцевих випадків зараження вірусом Західного Нілу в Європі, зокрема 67 смертельних. Вірус виявили в дев'яти країнах, при цьому він поширився на 22 нові регіони, де його раніше не було.

Як повідомляв УНІАН, раніше туристів також попередили про швидке зростання кількості випадків лихоманки денге в усій Європі через поширення азіатських тигрових комарів, що розносять це небезпечне захворювання. Зокрема, під удар потрапили такі популярні туристичні напрямки, як Австрія, Болгарія, Угорщина, Німеччина, Греція, Іспанія, Італія, Мальта, Португалія, Румунія, Словенія, Франція, Хорватія та Іспанія.

Крім того, наразі лікарі виявили у комарів у 26 європейських країнах вірус Зіка, зокрема, на іспанських Майорці та Менорці. Як і денге, його переносять тигрові комарі.

У зв'язку з цим для мандрівників підготували корисні поради щодо того, як захистити себе від укусів небезпечних тигрових комарів, вирушаючи на відпочинок у Європі.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм-канал УНІАН.Туризм.