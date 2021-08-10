9 серпня поїзд вирушив у свій перший рейс за маршрутом зі столиці на південь країни.

Стало відомо, як виглядає всередині елітний поїзд "Київ-Одеса", який був запущений 9 серпня.

На поїзді проїхався блогер і транспортний експерт Олег Васильєв, опублікувавши відео з поїздки на своєму каналі "Залізні магістралі" в Youtube.

Поїзд зібраний з вагонів, які раніше використовувалися на міжнародних маршрутах. Зараз через відсутність активного руху за кордон вагони стали в нагоді для внутрішнього сполучення. Перший рейс поїзда не обійшовся без конфузу - пасажирам довелося "робити шпагат" через габарити деяких вагонів і висоту перону. Пандусів у вагонах немає.

У кожному купе є три полиці, розташованих з одного боку. В даному поїзді місця продають з розрахунку на двох пасажирів, третю полицю фіксують в зібраному положенні.

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Однією з особливостей вагонів є наявність умивальників в кожному купе - він знаходиться під столиком. На бічній панелі є відкидне сидіння для пасажира, що займає верхню полицю. Над умивальником є шафка з розеткою і водою в пляшках. Кондиціонером управляє провідник, а світло можна регулювати безпосередньо в купе.

Туалети у вагонах вакуумні з паперовими рушниками й накладками на унітаз. У дверях з купе є вічко, щоб дивитися, що відбувається у вагоні.

Середня ціна одного квитка в такому поїзді - 800 гривень. У суму входить постіль за 60 гривень і 0,5 літра питної води. З недоліків - неможливість розмістити під полицею велику валізу.

Душових кабін у вагонах немає, але в туалетах можна помітити шланг для душу.

"Пасажири "одеського" потяга знаходяться приблизно в таких же умовах, як пасажири, наприклад, польської залізниці - там також є місця для двох-трьох пасажирів, драбина й рукомийник", - підсумував блогер.

Детальніше дивіться на відео:

Нагадаємо, поїзд за маршрутом "Київ-Одеса" називають "елітним" через поліпшені умови для перебування пасажирів під час поїздки. Поїзд курсуватиме по непарних числах до кінця літа. З Києва він відправлятиметься о 00:55, з Одеси - о 13:33. Час в дорозі складе 9 годин 38 хвилин зі столиці й 10 годин 15 хвилин - у зворотному напрямку.

Автор: Юрій Годован