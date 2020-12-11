У ПЦУ нагадали, що ялинка стоїть на святому місці, тому "капелюх на фоні тисячолітніх хрестів Софійського собору" виглядає дивно.

У Православній церкві України негативно поставилися до нового вигляду головної новорічної ялинки на Софійській площі у Києві, на яку замість традиційної Вифлеємської зірки почепили відьмацький капелюх.

Своє обурення висловив у Facebook Іван Сидор з прес-служби ПЦУ.

«До якого свята ми готуємось? Різдва чи Хеловіну? Вже якщо ставите на історичній Софійській площі ялинку, то потрібно мати здоровий глузд і увінчати її зіркою, яка і символізує Різдво, світло, надію. А не відьмацькою шляпою, яка з Різдвом і Новим роком нічого спільного не має», - вважає він.

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Він нагадав, що ялинка стоїть на святому місці, тому не треба, аби був «капелюх на фоні тисячолітніх хрестів Софійського собору».

«Кажуть, креативно? Вважаю, що не варто було експериментувати на головній ялинці країни. Тим паче яка останнім часом стоїть на (без перебільшення) святому місці», - написав він.

При цьому Іван Сидор зауважив, що це виключно його думка.

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Автор: Денис Прядко