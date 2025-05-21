З грудня 2026 року туристи зможуть подорожувати з Німеччини до Італії на одних із найкращих поїздів Європи.

Поки німецький залізничний перевізник Deutsche Bahn зазнає нещадної критики через постійні запізнення і низьку якість обслуговування, його італійських колег із Trenitalia визнають найкращою залізничною компанією Європи.

Уже з грудня 2026 року головний італійський транспортний оператор зможе наочно показати німцям, що таке комфортні залізничні перевезення, адже Німеччину та Італію з'єднають знаменитими високошвидкісними поїздами Frecciarossa (з італійської "Червона стріла"), пише Der Spiegel із посиланням на заяву Deutsche Bahn.

Зазначається, що високошвидкісні поїзди курсуватимуть із німецького Мюнхена до італійських Мілана та Рима без пересадок, напряму через Інсбрук. Через два роки сполучення поступово пошириться на Берлін і Неаполь.

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Спочатку здійснюватиметься один рейс на день. Дорога за маршрутом "Мюнхен – Мілан" триватиме близько шести з половиною годин, а за маршрутом "Мюнхен – Рим" близько восьми з половиною годин.

Зрештою очікується запустити п'ять кругових рейсів між Німеччиною, Австрією та Італією на день. Очікується, що з відкриттям тунелю Бреннер-Бейс, запланованим на кінець 2032 року, час у дорозі скоротиться приблизно на одну годину.

"Ми бачимо, що люди все частіше хочуть перетинати кордони екологічно чистим способом залізницею. Наш спільний проєкт надасть додаткового імпульсу сектору міжнародних перевезень на великі відстані, що бурхливо розвивається", – заявив Майкл Петерсон, член ради директорів DB з пасажирських перевезень на далекі відстані.

Як повідомляв УНІАН, раніше досвідчений мандрівник Брендан Сейнсбері поділився своїми секретами подорожей на потягах Італією.

Тим часом експерт з подорожей Марк Сміт застеріг туристів від популярної помилки при плануванні пересадок на поїзди в Німеччині.

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