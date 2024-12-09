Дорогі квитки, поганий сервіс: названо найкращі та найгірші залізничні компанії Європи

На думку аналітиків, загалом залізничні послуги в Європі не виправдовують очікувань, а високі ціни на квитки не обов'язково означають вищу якість послуг.

Італійський транспортний оператор Trenitalia визнали найкращою залізничною компанією Європи, тоді як найгіршою стала міжнародна Eurostar, що з'єднує Велику Британію з Францією, Бельгією, Нідерландами та Німеччиною.

Про це свідчать дані першого рейтингу залізничних операторів Європи від організації Transport & Environment, що вивчає питання екологічного транспорту та енергетики.

"Результати дослідження підкреслюють, що загалом залізничні послуги в Європі не виправдовують очікувань і що високі ціни на квитки не обов'язково означають вищу якість послуг. Оператори, держави-члени та Європейська комісія повинні підвищити надійність, доступність і якість бронювання", – зазначають у T&E.

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Загалом експерти оцінили 27 європейських залізничних перевізників. Також до трійки лідерів потрапили швейцарський оператор SBB і чеська компанія RegioJet.

Зокрема, за оцінками аналітиків, Trenitalia виділяється своїм досвідом подорожей і доступними цінами, SBB є найпунктуальнішим оператором у Європі, а RegioJet пропонує одні з найдоступніших квитків. Тим часом, низький рейтинг Eurostar відображає його високі ціни та низьку оцінку надійності.

Крім того, автори рейтингу розкритикували за занадто високі ціни Deutsche Bahn (Німеччина) і SNCF (Франція). Навпаки, найвигідніші за ціною квитки пропонують BDZ (Болгарія), CP (Португалія), Hellenic Trains (Греція), SJ (Швеція), а також Italo і Trenitalia (обидва Італія).

Водночас одні з найкращих співвідношень ціни та якості в Європі пропонують ÖBB (Австрія) і Trenitalia, тоді як Eurostar і Avanti (обидві Велика Британія) стягують високі тарифи, але надають неякісні послуги.

Тим часом, швейцарська SBB, бельгійська SNCB та іспанська Renfe лідирують за надійністю, тоді як німецька DB, португальська CP і шведська Snälltåget займають найнижчі позиції. Тільки 11 з 27 операторів досягають показників пунктуальності вище 80%.

При цьому найкращими в плані бронювання квитків, включно з тим, наскільки заздалегідь вони пропонуються до продажу і чи можна їх купувати через зовнішні платформи, очолює список SBB, за ним ідуть німецька DB і австрійська ÖBB.

"Високі ціни на квитки відштовхують пасажирів від поїздів. Щоб розкрити весь потенціал залізниць, ми повинні зробити квитки більш доступними. Це спільна відповідальність галузі та урядів. Залізничні оператори повинні встановлювати зручні для клієнтів тарифи, тоді як держави-члени і ЄС повинні забезпечити чесну конкуренцію і більш низькі залізничні збори", – зазначив менеджер із залізничної політики в T&E Віктор Тевене.

Як раніше повідомляв УНІАН, останніми роками в Європі активно намагаються пересадити пасажирів із літаків на поїзди, щоб скоротити кількість шкідливих викидів в атмосферу. У деяких країнах навіть розглядали варіанти заборонити внутрішні авіаперельоти на короткі відстані, тоді як інші почали просувати ідею вигідних проїзних на поїзди.

Однак поки що експерти констатують, що хоча серед європейців і підвищується екологічна свідомість, вони все ж таки не поспішають пересідати з літаків на поїзди через надто дорогі квитки на останні.

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