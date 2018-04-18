У Дубаї відкривають плавучий готель на базі легендарного круїзного лайнера (фоторепортаж)

Круїзний лайнер "Королева Єлизавета II" був на ходу 40 років, і після 10 років простою його нарешті переобладнали на готель з відновленням інтер'єрів корабля в фірмовому стилі 1960-х років.

У Дубаї (ОАЕ) з 20-х чисел квітня 2018 року почне приймати гостей плавучий готель "Королева Єлизавета II", який до цього був одним з найзнаменитіших круїзних лайнерів у світі.

Фотографії майбутнього люксового готелю опублікував фотосервіс Reuters.

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Вперше лайнер "Королева Єлизавета II" відправився в подорож 1967 року, і з тих пір виконав понад 1400 рейсів, але тепер постійно зістикований в порту Рашид на набережній міста Дубай поруч з музеєм, присвяченим історії корабля.

Лайнер виконав свій останній круїз у 2007 році, після чого був викуплений однією дубайською фірмою, щоб перетворити його на готель. Однак через фінансову кризу 2008 року цей проект затягнувся.

За ці роки було проведено відновлення інтер'єрів корабля в їхньому фірмовому стилі 1960-х років, в комплекті з меблями того періоду і морськими пам'ятними речами.

Близько 224 номерів і люксів були виготовлені з оригінальних кают 13 категорій, включаючи пару королівських люксів, які можна забронювати тільки за запрошенням.

Крім того, було відроджено ряд ресторанів і барів на кораблі, в тому числі павільйон для сімейного відпочинку, ресторан в стилі англійського пабу "Золотий Лев" і великий лаундж, де щотижня проводяться розважальні заходи в стилі кабаре.

Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше в Іспанії представили найбільший круїзний лайнер у світі. Серед іншого, він включає в себе 18 палуб, аквазону і біонічний бар.