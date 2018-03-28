18 палуб та біонічний бар: у Іспанії презентували найбільший круїзний лайнер у світі (фоторепортаж)

Лайнер "Симфонія морів" має відправитися у свій перший круїз вже у квітні цього року.

В іспанській Малазі 27 березня 2018 року урочисто презентували найбільший круїзний лайнер у світі, що отримав назву "Симфонія морів" (Symphony of the Seas). Завершилася церемонія вже вночі грандіозним салютом на тлі підсвітленого різними кольорами судна.

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Як зазначає Reuters, довжина лайнера складає 362 метри і він налічує 18 палуб з 2775 каютами різної категорії. При цьому "Симфонія морів" здатна вмістити 6780 пасажирів і ще 2175 членів екіпажу.

На борту лайнера на мандрівників чекають розваги на будь-який смак - казино, дискотеки, різноманітні шоу-програми, ігрові кімнати, аквазона, розваги для дітей, спортивні майданчики, фітнес і багато іншого.

Також на борту можна замовити їжу і напої найрізноманітніших кухонь світу. А родзинкою тут є біонічний бар, де гостей будуть обслуговувати роботи.

Очікується, що в перший круїз цей лайнер вирушить вже у квітні 2018 року з Барселони, весь літній сезон проведе в подорожах по Середземному морю, ну а далі вже вирушить курсувати Карибським морем - традиційним напрямом для компанії-власника Royal Caribbean Cruises.

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