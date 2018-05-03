На Херсонщині яскравим театральним шоу відкрили туристичний сезон (фоторепортаж, відео)

На Кам'янській січі відбувалися спортивні змагання, турнір з кросфіту серед військових, показові козацькі виступи, концерти і виставки народних майстрів.

На травневі свята на Кам'янській січі у Бориславському районі яскравим театралізованим дійством відбулося урочисте відкриття туристичного сезону 2018 року в Херсонській області.

Так, впродовж травневих вихідних тут відбувалися спортивні змагання, турнір з кросфіту серед військових, показові козацькі виступи, концерти і виставки народних майстрів.

Як повідомляв УНІАН.Туризм, також на травневі свята 2018 року в Києві пройшов фестиваль ретроавтомобілів, де відвідувачі мали змогу побачити сотні ретроавтомобілів з різних країн Європи просто неба.