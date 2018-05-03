На Херсонщині яскравим театральним шоу відкрили туристичний сезон (фоторепортаж, відео)

11:11, 03 травня 2018
Фотозвіти
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На травневі свята на Кам'янській січі у Бориславському районі яскравим театралізованим дійством відбулося урочисте відкриття туристичного сезону 2018 року в Херсонській області.

Так, впродовж травневих вихідних тут відбувалися спортивні змагання, турнір з кросфіту серед військових, показові козацькі виступи, концерти і виставки народних майстрів. 

Як повідомляв УНІАН.Туризм, також на травневі свята 2018 року в Києві пройшов фестиваль ретроавтомобілів, де відвідувачі мали змогу побачити сотні ретроавтомобілів з різних країн Європи просто неба.

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Теги: #шоу#вихідні#туризм#Херсонщина#відпочинок#травневі свята#туристичний сезон