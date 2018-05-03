На Херсонщині яскравим театральним шоу відкрили туристичний сезон (фоторепортаж, відео)
11:11, 03 травня 2018Фотозвіти
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На Кам'янській січі відбувалися спортивні змагання, турнір з кросфіту серед військових, показові козацькі виступи, концерти і виставки народних майстрів.
На травневі свята на Кам'янській січі у Бориславському районі яскравим театралізованим дійством відбулося урочисте відкриття туристичного сезону 2018 року в Херсонській області.
Так, впродовж травневих вихідних тут відбувалися спортивні змагання, турнір з кросфіту серед військових, показові козацькі виступи, концерти і виставки народних майстрів.
Як повідомляв УНІАН.Туризм, також на травневі свята 2018 року в Києві пройшов фестиваль ретроавтомобілів, де відвідувачі мали змогу побачити сотні ретроавтомобілів з різних країн Європи просто неба.
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