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В Іспанії пройшло традиційне томатне побоїще (фоторепортаж, відео)

17:38, 29 серпня 2018
Фотозвіти
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У цей день щорічно іспанці та гості з інших країн виходять на вулиці міста, щоб закидати один одного помідорами, перетворюючи все навколо на справжнє томатне місиво. Цього року на Томатіну завітали 20 тисяч туристів.

На "потреби" фестивалю завезли аж 145 тон томатів, якими учасники дійства закидали один одного протягом кількох годин поспіль.

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Теги: #фестиваль#Іспанія#помідори#Томатіна