В Іспанії пройшло традиційне томатне побоїще (фоторепортаж, відео)

Цього року 20 тисяч туристів завітали на іспанський фестиваль Томатіна.

В іспанському місті Буньоль, усього в кількох кілометрах від Валенсії, 29 серпня 2018 року пройшла традиційна Томатіна.

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У цей день щорічно іспанці та гості з інших країн виходять на вулиці міста, щоб закидати один одного помідорами, перетворюючи все навколо на справжнє томатне місиво. Цього року на Томатіну завітали 20 тисяч туристів.

На "потреби" фестивалю завезли аж 145 тон томатів, якими учасники дійства закидали один одного протягом кількох годин поспіль.