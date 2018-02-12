В Італії провели традиційну масову битву апельсинами (фоторепортаж, відео)

Щорічно взяти участь у вуличних боях апельсинами в італійське місто Івреа приїздять тисячі туристів.

У місті Івреа на півночі Італії 11 лютого відбулася традиційна масова битва апельсинами.

Читайте такожReuters опублікував дивовижні фото з Венеціанського карнавалу

Як йдеться в сюжеті ТСН, фестиваль веде своїм корінням ще у Середньовіччя, тож і вдягнені деякі учасники відповідно – у лицарські обладунки.

Цитрусовий бій проходить щороку і за легендою уособлює боротьбу за волю і повстання проти тиранії. Взяти участь у вуличних боях апельсинами приїздять тисячі туристів.

При цьому все ж краще битися апельсинами в шоломах, адже під час фестивалю нерідко учасники навіть отримують травми.

Як повідомляв УНІАН, 9 лютого у Ріо-де-Жанейро урочисто розпочався знаменитий карнавал. Веселощі у Ріо триватимуть дев'ять днів. Очікується, що карнавалити в місті будуть не менше 6,5 мільйона осіб, у тому числі й 1,5 мільйона туристів. На сьогодні кількість населення Ріо-де-Жанейро становить близько 6,3 мільйона.