У Києві зацвіли перші магнолії та сакури / фото kyivcity.gov.ua (Михайло Криволапов)

У Києві розквітли перші магнолії та сакури, і побачити квітучі дерева можна в кожному районі столиці.

Як повідомили в КМДА, окрім ботанічного саду імені академіка Фоміна та Національного ботанічного саду імені М. М. Гришка, магнолії і сакури ростуть у парках та скверах по всьому місту.

Фото Перші магнолії і сакури у Києві 11 квітня 2023© фото kyivcity.gov.ua (Михайло Криволапов)
Фото Перші магнолії і сакури у Києві 11 квітня 2023© фото kyivcity.gov.ua (Михайло Криволапов)
Фото Перші магнолії і сакури у Києві 11 квітня 2023© фото kyivcity.gov.ua (Михайло Криволапов)
Фото Перші магнолії і сакури у Києві 11 квітня 2023© фото kyivcity.gov.ua (Михайло Криволапов)
Фото Перші магнолії і сакури у Києві 11 квітня 2023© фото kyivcity.gov.ua (Михайло Криволапов)
Фото Перші магнолії і сакури у Києві 11 квітня 2023© фото kyivcity.gov.ua (Михайло Криволапов)
Фото Перші магнолії і сакури у Києві 11 квітня 2023© фото kyivcity.gov.ua (Михайло Криволапов)
Фото Перші магнолії і сакури у Києві 11 квітня 2023© фото kyivcity.gov.ua (Михайло Криволапов)
Фото Перші магнолії і сакури у Києві 11 квітня 2023© фото kyivcity.gov.ua (Михайло Криволапов)
Фото Перші магнолії і сакури у Києві 11 квітня 2023© фото kyivcity.gov.ua (Михайло Криволапов)
Фото Перші магнолії і сакури у Києві 11 квітня 2023© фото kyivcity.gov.ua (Михайло Криволапов)
Фото Перші магнолії і сакури у Києві 11 квітня 2023© фото kyivcity.gov.ua (Михайло Криволапов)
Фото Перші магнолії і сакури у Києві 11 квітня 2023© фото kyivcity.gov.ua (Михайло Криволапов)
Фото Перші магнолії і сакури у Києві 11 квітня 2023© фото kyivcity.gov.ua (Михайло Криволапов)
Фото Перші магнолії і сакури у Києві 11 квітня 2023© фото kyivcity.gov.ua (Михайло Криволапов)
Фото Перші магнолії і сакури у Києві 11 квітня 2023© фото kyivcity.gov.ua (Михайло Криволапов)
Фото Перші магнолії і сакури у Києві 11 квітня 2023© фото kyivcity.gov.ua (Михайло Криволапов)

Де шукати магнолії у Києві

При цьому, зазначають спеціалісти "Київзеленбуд", різні типи магнолій мають різний час цвітіння, а пишне цвітіння зазвичай триває близько 14 днів.

Відео дня

Усього у світі налічують близько 240 видів рослин родини магнолієвих. Кожен із них має унікальний вигляд і неповторні квіти, які відрізняються за формою, будовою, фактурою, кольором і розташуванням на гілках.

Шевченківський район:

  • Пейзажна алея
  • Парк імені Тараса Шевченка
  • Сирецький Парк

Подільський район:

  • площа Щекавицька

Оболонський район:

  • парк "Наталка"
  • сквер на просп. Степана Бандери, 26-В-28

Деснянський район:

  • парк із водними об’єктами на просп. Шухевича
  • парк "Кіото"

Дарницький район:

  • парк Партизанської слави
  • парк Воїнів-інтернаціоналістів
  • сквер на вул. Вербицького, 12

Дніпровський район:

  • парк "Перемога"
  • сквер на вул. Івана Миколайчука
  • бульвар Амвросія Бучми
  • сквер на вул. Шумського, 3

Солом’янський район:

  • парк "Відрадний"
  • парк "Орлятко"

Голосіївський район:

  • Голосіївський парк ім. М. Рильського

Де шукати сакури у Києві

Також у столиці розпочалося цвітіння сакури, або ж японської вишні. Саме у Києві висаджена найдовша в Україні алея цих дерев – на бульварі Верховної Ради довжиною 1402 метри, загалом 240 рослин.

Тривалість цвітіння сакури становить близько двох тижнів залежно від виду.

Дніпровський район:

  • б-р Верховної Ради
  • парк Андрія Малишка
  • парк "Перемога"

Деснянський район:

  • парк "Кіото"
  • парк ім. Архітектора Ніколаєва
  • парк ім. Сержа Лифаря
  • сквер на вул. Олександри Екстер, 16, 16-Б, 16-В

Дарницький район:

  • парк Партизанської слави

Шевченківський район:

  • біля Національної опери України
  • Володимирська гірка
  • сквер біля Золотих воріт

Печерський район:

  • бульвар Липський
  • сквер Бастіонний
  • площа Івана Франка

Подільський район:

  • Куренівський парк
  • сквер біля кінотеатру "Жовтень"

Оболонський район:

  • парк "Наталка"

Дарницький район:

  • сквер на Дарницькій площі
  • парк Партизанської слави

Солом’янський район:

  • парк ім. Миколи Зерова

Святошинський район:

  • сквер на бульварі Академіка Вернадського
  • парк "Совки"
  • парк "Інтернаціональний"

Як повідомляв УНІАН, зазвичай сезон цвітіння сакур та магнолій в Україні починається із Закарпатської області. Зокрема, ще в березні у Мукачеві розквітла знаменита "шалена" сакура, а трохи згодом дійшла черга магнолій.

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