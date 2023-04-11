Магнолії та сакури ростуть у парках та скверах по всьому Києву.

У Києві розквітли перші магнолії та сакури, і побачити квітучі дерева можна в кожному районі столиці.

Як повідомили в КМДА, окрім ботанічного саду імені академіка Фоміна та Національного ботанічного саду імені М. М. Гришка, магнолії і сакури ростуть у парках та скверах по всьому місту.

Де шукати магнолії у Києві

При цьому, зазначають спеціалісти "Київзеленбуд", різні типи магнолій мають різний час цвітіння, а пишне цвітіння зазвичай триває близько 14 днів.

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Усього у світі налічують близько 240 видів рослин родини магнолієвих. Кожен із них має унікальний вигляд і неповторні квіти, які відрізняються за формою, будовою, фактурою, кольором і розташуванням на гілках.

Шевченківський район:

Пейзажна алея

Парк імені Тараса Шевченка

Сирецький Парк

Подільський район:

площа Щекавицька

Оболонський район:

парк "Наталка"

сквер на просп. Степана Бандери, 26-В-28

Деснянський район:

парк із водними об’єктами на просп. Шухевича

парк "Кіото"

Дарницький район:

парк Партизанської слави

парк Воїнів-інтернаціоналістів

сквер на вул. Вербицького, 12

Дніпровський район:

парк "Перемога"

сквер на вул. Івана Миколайчука

бульвар Амвросія Бучми

сквер на вул. Шумського, 3

Солом’янський район:

парк "Відрадний"

парк "Орлятко"

Голосіївський район:

Голосіївський парк ім. М. Рильського

Де шукати сакури у Києві

Також у столиці розпочалося цвітіння сакури, або ж японської вишні. Саме у Києві висаджена найдовша в Україні алея цих дерев – на бульварі Верховної Ради довжиною 1402 метри, загалом 240 рослин.

Тривалість цвітіння сакури становить близько двох тижнів залежно від виду.

Дніпровський район:

б-р Верховної Ради

парк Андрія Малишка

парк "Перемога"

Деснянський район:

парк "Кіото"

парк ім. Архітектора Ніколаєва

парк ім. Сержа Лифаря

сквер на вул. Олександри Екстер, 16, 16-Б, 16-В

Дарницький район:

парк Партизанської слави

Шевченківський район:

біля Національної опери України

Володимирська гірка

сквер біля Золотих воріт

Печерський район:

бульвар Липський

сквер Бастіонний

площа Івана Франка

Подільський район:

Куренівський парк

сквер біля кінотеатру "Жовтень"

Оболонський район:

парк "Наталка"

Дарницький район:

сквер на Дарницькій площі

парк Партизанської слави

Солом’янський район:

парк ім. Миколи Зерова

Святошинський район:

сквер на бульварі Академіка Вернадського

парк "Совки"

парк "Інтернаціональний"

Як повідомляв УНІАН, зазвичай сезон цвітіння сакур та магнолій в Україні починається із Закарпатської області. Зокрема, ще в березні у Мукачеві розквітла знаменита "шалена" сакура, а трохи згодом дійшла черга магнолій.

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