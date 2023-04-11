У Києві розквітли перші магнолії та сакури, і побачити квітучі дерева можна в кожному районі столиці.
Як повідомили в КМДА, окрім ботанічного саду імені академіка Фоміна та Національного ботанічного саду імені М. М. Гришка, магнолії і сакури ростуть у парках та скверах по всьому місту.
Де шукати магнолії у Києві
При цьому, зазначають спеціалісти "Київзеленбуд", різні типи магнолій мають різний час цвітіння, а пишне цвітіння зазвичай триває близько 14 днів.
Усього у світі налічують близько 240 видів рослин родини магнолієвих. Кожен із них має унікальний вигляд і неповторні квіти, які відрізняються за формою, будовою, фактурою, кольором і розташуванням на гілках.
Шевченківський район:
- Пейзажна алея
- Парк імені Тараса Шевченка
- Сирецький Парк
Подільський район:
- площа Щекавицька
Оболонський район:
- парк "Наталка"
- сквер на просп. Степана Бандери, 26-В-28
Деснянський район:
- парк із водними об’єктами на просп. Шухевича
- парк "Кіото"
Дарницький район:
- парк Партизанської слави
- парк Воїнів-інтернаціоналістів
- сквер на вул. Вербицького, 12
Дніпровський район:
- парк "Перемога"
- сквер на вул. Івана Миколайчука
- бульвар Амвросія Бучми
- сквер на вул. Шумського, 3
Солом’янський район:
- парк "Відрадний"
- парк "Орлятко"
Голосіївський район:
- Голосіївський парк ім. М. Рильського
Де шукати сакури у Києві
Також у столиці розпочалося цвітіння сакури, або ж японської вишні. Саме у Києві висаджена найдовша в Україні алея цих дерев – на бульварі Верховної Ради довжиною 1402 метри, загалом 240 рослин.
Тривалість цвітіння сакури становить близько двох тижнів залежно від виду.
Дніпровський район:
- б-р Верховної Ради
- парк Андрія Малишка
- парк "Перемога"
Деснянський район:
- парк "Кіото"
- парк ім. Архітектора Ніколаєва
- парк ім. Сержа Лифаря
- сквер на вул. Олександри Екстер, 16, 16-Б, 16-В
Дарницький район:
- парк Партизанської слави
Шевченківський район:
- біля Національної опери України
- Володимирська гірка
- сквер біля Золотих воріт
Печерський район:
- бульвар Липський
- сквер Бастіонний
- площа Івана Франка
Подільський район:
- Куренівський парк
- сквер біля кінотеатру "Жовтень"
Оболонський район:
- парк "Наталка"
Дарницький район:
- сквер на Дарницькій площі
- парк Партизанської слави
Солом’янський район:
- парк ім. Миколи Зерова
Святошинський район:
- сквер на бульварі Академіка Вернадського
- парк "Совки"
- парк "Інтернаціональний"
Як повідомляв УНІАН, зазвичай сезон цвітіння сакур та магнолій в Україні починається із Закарпатської області. Зокрема, ще в березні у Мукачеві розквітла знаменита "шалена" сакура, а трохи згодом дійшла черга магнолій.
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