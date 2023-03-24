Вже незабаром в Мукачеві очікують на масове цвітіння сакури.

У Мукачеві (Закарпатська область) розквітла так звана "шалена" сакура, відома своїм незвичним періодом цвітіння.

Як пояснюють у Мукачівській міській раді, дерево японської вишні по вулиці Успенська в центрі міста завжди квітне першим, інколи навіть в лютому. Вже незабаром в Мукачеві очікують на масове цвітіння сакури.

Цвітіння сакури в Україні

Зазвичай пік цвітіння сакури в Україні припадає на другу половину квітня, в більш прохолодних регіонах навіть на початок травня. Своєрідною "столицею сакури" в Україні є місто Ужгород в Закарпатській області, що славиться на всю країну своїми алеями сакур.

Відео дня

Всього ж в Закарпатській області налічується близько 50 тисяч дерев сакури, 5 тисяч з них ростуть в Ужгороді.

У Києві японські вишні теж доволі поширені, однак у столиці пік їхнього цвітіння припадає на першу половині травня.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм-канал УНІАН.Туризм.