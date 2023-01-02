В "Київзеленбуді" показали світлини, що надихають.

В кінці грудня і на початку січня в Україну прийшло аномальне потепління.

По-весняному тепла погода "розбудила" дерева в українській столиці, розповіли в "Київзеленбуді".

"У той час, коли ми загадували єдине найважливіше бажання на всіх, у парку "Наталка" розквітли сакури. Схоже на добрий знак, чи не так? Причиною цього явища стала аномально тепла зима, яка "розбудила" дерева", – йдеться в повідомленні.

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Потепління в Україні

Початок 2023 року в Україні супроводжується аномальним теплом. 3 січня погода в Україні, за прогнозами, як і раніше буде теплою, як для цієї пори року – подекуди стовпчик термометра показувати до +10 градусів.

В країні вже фіксують численні температурні рекорди. Зокрема, 1 січня, за даними метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, вперше за 143 роки спостережень середньодобова температура у Києві повітря склала +10,3 градусів Цельсія. Це на 4,4 градуси вище, ніж торік.

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