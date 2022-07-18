Липень – чи не найкращий місяць, щоб помилуватися красою у музеї просто неба в Пирогові.

Національний музей народної архітектури та побуту України, також выдомий просто як "Музей просто неба у Пирогові", розташований на околиці Києва, є популярним місцем для прогулянок.

Влітку це місце вражає великою кількістю польових трав та квітів, і липень – чи не найкращий місяць, щоб помилуватися цією красою.

Також тут можна побачити чимало цікавих зразків традиційної української архітектури, зібраних по всій країні. Загалом на території музею зосереджено понад 270 архітектурних експонатів народного будівництва XVI-XX століть. Тут є і цілі сільські подвір'я, і дерев'яні церкви, і млини.

Всі ці споруди зібрані з документальною достовірністю, часто з вивезених з інших регіонів історичних будівель, та згруповано відповідно до особливостей планування поселень того чи іншого історико-етнографічного регіону.

Крім того, фондах музею зберігається понад 70 тисяч предметів побуту, творів народного мистецтва, знарядь праці. Найцікавішими з експонатів обладнано інтер'єри будівель.

В літній період музей працює щодня з 9 до 18 години, експозиції зачиняються о 17:30. Вартість дорослого квитка становить 100 гривень, для дітей та пільгових категорій є знижки.

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