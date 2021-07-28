В Пирогово представлені всі етнографічні регіони України з особливостями архітектури, ландшафту та предметів побуту починаючи з 16 століття.

У Києві в Національному музеї архітектури та побуту України "Пирогово" збираються відреставрувати експонати.

Як повідомляється в сюжеті ТСН, модернізацію музею проведуть задля привернення більшої кількості туристів.

В рамках реалізації цього плану Мінкультури підписало з меценатами меморандум про відродження музею.

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Музей просто неба в Пирогово займає площу понад 130 гектарів. Там представлені всі етнографічні регіони України з особливостями архітектури, ландшафту та предметів побуту починаючи з 16 століття. Також він вважається найбільшим музеєм в Європі просто неба.

Вартість робіт з реставрації поки невідома, адже проект ще розробляють. Планується відновити унікальні будинки, млини й комунікації в музеї. Розпочати планують з воріт, де до кінця року має з'явитися облаштований вхід і паркінг.

"У нас серйозні зараз проблеми - це комунікації. І до того часу, поки в нас не будуть зроблені всі каналізаційні, водні... 50 років тут нічого не робилося з капітальних ремонтів", - зазначила в.о. гендиректора музею Оксана Повякель.

Як написав Ткаченко у своєму Telegram-каналі, музей є туристичним магнітом усієї країни й підтримує українські традиції.

"Головна ідея – зробити його більш відвідуваним, модерновим, сучасним. Місцем, де постійно вируватимуть події і яке варто зберегти для майбутніх поколінь. У тому числі для усвідомлення власної ідентичності", - написав Ткаченко.

Він зазначив, що музей "Пирогово" є унікальним і уособлює в собі збереження нашої спадщини XVI−XX століття, відтворюючи автентичні регіони Середньої Наддніпрянщини, Півдня України, Слобожанщини, Полтавщини, Полісся, Карпат.

"Тепер ми спільно зможемо оживити це місце, перетворивши на неймовірну туристичну дестинацію як для жителів України, так і іноземців. Почнемо з робіт над вхідною групою, на черзі − інфраструктурні питання та комунікації. Музей народної архітектури та побуту повинен знаходитися у списках до обов'язкового відвідування мандрівників. І ми сприятимемо цьому", - наголосив Ткаченко.

Музей Пирогово: як дістатися

Національний музей народної архітектури та побуту України – архітектурно-ландшафтний комплекс усіх історико-етнографічних регіонів України. Музей просто неба, заснований 6 лютого 1969 року, розкинувся на південній околиці Києва.

Сьогодні на його території встановлено близько 300 пам'яток народного будівництва. Фонди музею нараховують близько 100 тис. найрізноманітніших експонатів.

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Доїхати до музею Пирогово можна тролейбусом №11 від станції метро "Виставковий центр", маршрутками №507 від залізничного вокзалу, №496 від ст.м. "Лук’янівська", №576 від ст.м. "Академмістечко".

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Автор: Олександр Топчій