'Укрзалізниця' змінює ціну квитків залежно від дати: коли купувати найдешевше

Чим ближче дата відправлення, тим дорожчим може стати квиток у СВ та 1 класі "Інтерсіті".

Вартість квитків "Укрзалізниці" залежить від низки коефіцієнтів. Ціна може змінюватися залежно від того, коли саме пасажир купує квиток, наскільки заповнений вагон, а також на який період припадає поїздка. Про це йдеться у наказі Міністерства розвитку громад та територій України.

Зазначається, що для вагонів СВ та 1 класу поїздів "Інтерсіті" передбачений окремий коефіцієнт залежно від того, наскільки заздалегідь пасажир купує квиток.

У разі придбання квитка за 20 діб до відправлення застосовується базовий коефіцієнт 1. Якщо купувати квиток пізніше, він зростає:

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за 15–19 діб до відправлення – на 15% (коефіцієнт 1,15);

за 10–14 діб – на 17% (1,17);

за 5–9 діб – на 20% (1,2);

за 1–4 доби – на 25% (1,25);

протягом доби до відправлення – на 30% (1,3).

Тобто, якщо базова вартість квитка становить 1000 грн, то при купівлі протягом доби до відправлення тариф за цим коефіцієнтом становитиме вже 1300 грн.

Також окрім дати купівлі, на ціну впливає період року. Найвищий коефіцієнт (1,2) для СВ та 1 класу діє влітку з 11 червня до кінця серпня, тобто збільшує таким чином базовий тариф на 20%. Натомість з 10 до 31 січня коефіцієнт становить 0,85, тобто ціна за цим показником зменшується на 15%.

Крім того, для СВ та 1 класу "Інтерсіті" може враховуватися заповненість вагонів. За низької заповненості коефіцієнт може знижувати ціну до 20% (0,8), а за високої підвищувати її до 20% (1,2).

Тобто на практиці на ціну можуть одночасно впливати кілька факторів: коли купили квиток, на який період припадає поїздка та скільки вільних місць залишилося у вагоні.

Водночас для поїздів "Інтерсіті+" діє знижка 10%, якщо оформити поїздку одразу "туди та назад", крім вагонів 1 класу.

"Укрзалізниця" та літній сезон - головні новини

24 червня стало відомо, що "Укрзалізниця" перевезла понад мільйон пасажирів у найгарячіший сезон - з 8 по 21 червня. Найбільший дефіцит квитків спостерігався на маршруті Київ – Львів, де попит утричі перевищує кількість доступних місць.

З 29 червня "Укрзалізниця" перейшла на оновлений літній графік руху, який адаптований під підвищений сезонний попит. Продаж квитків вже було відкрито 9 червня, а розклад передбачає розширення пропозиції на популярних маршрутах.

Раніше в УЗ заявляли про створення динамічного ціноутворення для СВ і першого класу "Інтерсіті".

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