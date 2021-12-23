Тепер іноземці зможуть потрапити тільки в одну провінцію Таїланду Пхукет, за умови наявності сертифіката вакцинації або довідки про одужання.

Влада Таїланду з 22 грудня 2021 року істотно обмежила в'їзд туристів через поширення нового штаму коронавірусу "Омікрон".

Як повідомляє avianews.com, тепер іноземні туристи можуть подати заявку тільки на відвідування однієї провінції Таїланду Пхукет за програмою "Пісочниця". До цього в програмі брали участь 17 тайських провінцій, а з 63 країн в'їзд був дозволений тільки з тестом.

Щоб потрапити в Пхукет з 22 грудня, перед поїздкою потрібно буде забронювати на 7 днів готель з особливим рівнем безпеки класу Sha++, оформити страховку з покриттям не менше 50 тисяч доларів і купити авіаквитки в Таїланд і назад.

Ще однією обов'язковою умовою відвідування Таїланду стане наявність сертифікату про повну вакцинацію від коронавірусу або довідки про те, що ви нещодавно перехворіли на COVID-19. При цьому всі туристи додатково повинні будуть пройти три ПЛР-тести: один перед вильотом, другий по прильоту і третій на 5-6 й день перебування.

Читайте такожЄвропа вже друге Різдво зустрічає на карантині через COVID-19: де посилили обмеженняПерші 7 днів турист може проживати тільки в одному готелі, який вказав в анкеті, але зможе вільно переміщатися по провінції. Через тиждень, якщо третій тест підтвердить відсутність COVID-19, мандрівник зможе виїхати в інші провінції Таїланду.

Крім того, в офісі туристичного управління Таїланду в Україні avianews.com повідомили, що згідно з новими правилами туристи повинні летіти з-за кордону прямо в Пхукет без транзиту через інші тайські провінції.

Водночас, влада Таїланду заявила, що за раніше схваленими 200 тисячами заявок в'їзд іноземців буде дозволений відповідно до спочатку затвердженого плану. Тобто якщо, наприклад, турист отримав схвалення на відвідування провінції Бангкок до набуття нових правил в силу, він зможе полетіти в цю провінцію і після 22 грудня.

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, що Болгарія знову відкрилася для туристів з України.