Прибулі до Великобританії пасажири повинні відбути самоізоляцію в схвалених урядом готелях за свій рахунок.

У Великобританії з 16 лютого 2021 року почали працювати так звані карантинні готелі, куди на примусову самоізоляцію відправляють пасажирів, які прибули з країн "червоної зони".

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Фото з одного з таких готелів біля лондонського аеропорту Хітроу опублікував фотосервіс Reuters. Судячи зі знімків, більшість вимушених постояльців таких готелів зовсім не раді ситуації, що склалася. Більшу частину часу вони проводять у своїх номерах, хоча, ймовірно, побігати по закритій території на свіжому повітрі їм все ж дозволяють.

Багато з постояльців вивішують у вікнах таблички зі скаргами на їхнє становище. Адже чималу частину пасажирів новина про необхідність проходження карантину застала зненацька, коли поїздку вже не можна було скасувати.

Ситуацію поглиблює те, що самоізоляцію вони повинні відбувати за свій рахунок, а в список дозволених карантинних готелів потрапили не найдешевші з них, включаючи готелі мереж Radisson і Holiday Inn.

"Борис (Джонсон - ред.), хто оплатить цей рахунок? У мене немає грошей на рахунку, я втратив роботу", "Допоможіть", "У нас немає COVID-19", "З днем народження, синку. Ми скоро побачимося", "Контрольований урядом карантинний готель порушує мої права людини, коли я можу відбути самоізоляцію у власному будинку і здати негативний тест на коронавірус".

Правила в'їзду до Великобританії

В "червоний список" потрапляють країни, ситуацію з коронавірусом в яких влада Великобританії вважає найбільш несприятливою. В першу чергу мова йде про країни, в яких були виявлені нові штами коронавірусу.

На даний момент для Англії в цей список входять 33 країни світу, включаючи Португалію, ОАЕ, а також цілий ряд країн Африки і Південної Америки. Україна у список на даний момент не входить. З повним переліком "червоних" країн можна ознайомитися за посиланням.

у список на даний момент не входить. З повним переліком "червоних" країн можна ознайомитися за посиланням. У Шотландії та Ірландії це правило поширюється на прибулих з будь-якої країни світу.

Пасажирам, які були в одній з перерахованих нижче країн або проїжджали транзитом через неї протягом попередніх 10 днів, буде відмовлено у в'їзді до Великобританії.

Виняток зроблять для громадян Великобританії та Ірландії, а також для тих, у кого є право на проживання у Великобританії. Саме для цих категорій громадян і облаштували карантинні готелі, в яких їм доведеться відсидіти самоізоляцію протягом 10 днів за свій рахунок, з доставкою їжі до дверей.

Наявність негативного результату тесту на коронавірус не звільняє від карантину.

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Автор: Марина Григоренко