Різдво в Пирогові: у Києві відтворили автентичні українські обряди (фото)

В Україні тривають різдвяні святкування. У суботу, 27 грудня, в Національному музеї народної архітектури та побуту України у Пирогові (Київ) відбулися культурно-мистецькі заходи з нагоди Різдва.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, у програмі заходу були: відтворення традиційних обрядів та звичаїв, які супроводжували святкування Різдва в українських селах; шопка – унікальна різдвяна інсталяція; виконання автентичних колядок творчими колективами.

Інші Різдвяні заходи в Україні

Як повідомляв УНІАН, у Львові на території музею під відкритим небом "Шевченківський гай" пройшов фестиваль "Різдво в гаю". Відвідувачі мали можливість оглянути різноманітні Вертепи від аматорських колективів Львова та області. На гостей чекали колядники і вертепи, "жива" шопка з тваринами та екскурсія "Українське Різдво".

Також ми розповідали про Різдвяну ходу у Києві. Цього року вона була присвячена не лише збереженню давніх українських традицій, але й вшануванню пам’яті загиблих захисників: фольклорні колективи виконали колядки на Михайлівській площі, після чого пройшли центральними вулицями міста.

