'Різдво в гаю': у Львові стартував фестиваль різдвяних традицій (фото)

Захід проводиться на територію музею під відкритим небом.

У Львові розпочався традиційний фестиваль "Різдво в гаю". Подія проводиться не перший рік на території музею під відкритим небом "Шевченківський гай", повідомляє кореспондент УНІАН.

Відвідувачі музею народної архітектури і побуту мали можливість оглянути різноманітні Вертепи від аматорських колективів Львова та області. На гостей чекали колядники і вертепи, "жива" шопка з тваринами та екскурсія "Українське Різдво".

Фестиваль стартував показом патріотичного вертепу від колективу "АвантюрА". Арт-вертеп "Авантюра" - один з переможців благочинного збору в підтримку 80-ої окремої десантно-штурмової Галицької бригади.

Відео дня

Інші культурні події в Україні

Як писав УНІАН, вчора вулицями Києва пройшла святкова Різдвяна хода, присвячена збереженню давніх українських традицій і вшануванню пам’яті загиблих захисників: фольклорні колективи виконали колядки на Михайлівській площі, після чого пройшли центральними вулицями міста.

Також ми розповідали, що в центрі Києва на Софійській площі під час зимових свят встановили інтерактивну інсталяцію "Серце у крижаній брилі", яка діятиме до 6 січня 2026 року. У крижаному блоці міститься символічне серце, зсередини якого звучить різдвяна композиція "Бога тінь" про українських захисників і захисниць. За задумом організаторів, інсталяція закликає до взаємної емоційної підтримки – відвідувачам пропонують торкатися льоду, щоб він поступово танув, вивільняючи серце та музику.

Вас також можуть зацікавити новини: