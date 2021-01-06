Висота цьогорічного дідуха становить близько 4 метрів. Він складається зі 120 маленьких дідухів.

У Львові сьогодні на площі Яворського встановили різдвяного дідуха.

Про це повідомляє прес-служба Львівської міськради.

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«Сьогодні, 6 січня, у місті відбулися урочистості із винесення та встановлення різдвяного дідуха на площі Яворського», - йдеться у повідомленні.

У події взяли участь мер Львова Андрій Садовий, депутати, військові та медики.

Зазначається, що традиційний символ різдвяних свят напередодні готують майстри Музею народної архітектури та побуту ім. Климентія Шептицького. Цьогоріч він має свої особливості: його висота становить близько 4 метрів, а загалом він складається зі 120 маленьких дідухів.

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Автор: Світлана Макринська