У Львові сьогодні на площі Яворського встановили різдвяного дідуха.
Про це повідомляє прес-служба Львівської міськради.
Читайте такожБіблійних царів запустили в небо над Севільєю на повітряній кулі (фоторепортаж)
«Сьогодні, 6 січня, у місті відбулися урочистості із винесення та встановлення різдвяного дідуха на площі Яворського», - йдеться у повідомленні.
У події взяли участь мер Львова Андрій Садовий, депутати, військові та медики.
Зазначається, що традиційний символ різдвяних свят напередодні готують майстри Музею народної архітектури та побуту ім. Климентія Шептицького. Цьогоріч він має свої особливості: його висота становить близько 4 метрів, а загалом він складається зі 120 маленьких дідухів.
Вас також можуть зацікавити інші новини:
- У Львові запрацював Різдвяний ярмарок (фоторепортаж, відео)
- У Києві запалили вогні на головній ялинці України (фоторепортаж)
- На радість дітлахам та песикам: Великобританію засипало снігом одразу після урагану "Белла" (фоторепортаж)
- Залишити все погане в минулому: як жителі Нью-Йорка "виганяли" 2020 рік (фоторепортаж)
- У Львові відкрили фестиваль крижаних скульптур (фоторепортаж)
Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм канал УНІАН.Туризм.