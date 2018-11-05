Азіатський Лас-Вегас та повітряний сад: рейтинг обов’язкових для відвідання місць за версією Time (відео)

Журнал Time підготував рейтинг 100 найкрасивіших будівель та об'єктів світу.

Також журнал Time виділив 34 місця, обов’язкові для відвідання.

Це, зокрема, гігантська п'ятирівнева бібліотека Тяньцзинь Бінхай у Китаї. Приміщення займає понад 33 700 кв.м та вміщує 1,2 млн книг. Також до рейтингу потрапив повітряний сад SEOULLO у центрі Сеула. Зона для прогулянок у столиці Південної Кореї побудована просто над автомагістраллю. На квітучий сад перетворили автомобільну естакаду 1970-х років.

На думку Time, туристам обов’язково потрібно відвідати Центр світової культури короля Абдул-Азіза. Футуристична будівля знаходиться у місті Дахран на сході Саудівської Аравії.

Читайте такожТОП-5 українських ратуш, які варто побачити кожному (відео)

Одним з рекомендованих місць для туризму також став готель Morpheus. Його збудували в місті Макао, який називають азіатським Лас-Вегасом.

Також до рейтингу потрапили велодоріжка через озеро у Бельгії, аквапарк для людей з обмеженими можливостями у Техасі, США, золотий міст "П'ять пальців" у В'єтнамі, художній центр Tippet Rise під відкритим небом у Монтані, США та інші місця.