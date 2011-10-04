Барський машинобудівний завод представлятиме у Москві машину для виготовлення бубликів

11:21, 04 жовтня 2011
Вінниця
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10-13 жовтня у Москві відбудеться виставка «Хлебопечение-2011»

Саме на цій виставці ВАТ «Барський маашинобудівний завод» представлятиме машину для виготовлення бубликів з електропневматичним приводом. 


За словами голови правління ВАТ «Барський машинобудівний завод» Іллі Лука,  машина вже відзначена спеціальним дипломом на міжнародній виставці «Хліб-2011» у Києві.


За 8 місяців 2011 року підприємство виробило продукції на 51,2 млн. грн., що складає 125, 2 відсотка у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.  Обсяг реалізації становить 123,2 %, а на експорт – 117,2%.
У 2012 році ВАТ «Барський машинобудівний завод» відзначатиме 80-річчя.

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