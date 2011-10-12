По субсидії зібрались 12 тисяч вінничан

З понеділка, 17 жовтня, у Вінниці почнуть оформляти субсидію на оплату житлово-комунальних послуг протягом нового опалювального сезону.

За даними Департаменту праці і соціального захисту населення Вінницької міської ради, з 19 вересня, коли розпочали видавати талони, на прийом соціальних інспекторів вже записались понад 12 тисяч осіб. Черга розписана по грудень, і люди ще йдуть.

Як сказала в інтерв’ю газеті «Місто» начальник згаданого Департаменту Лариса Попова, торік кількість городян, які отримали субсидію, перевищила 17 тисяч. Наразі очікуютьіще більше претендентів на цей вид соціальної допомоги.

Власне, як і на отримання муніципальної пільги: цьогорічний показник, - 14, 6 тис., - осіб вже майже вдвічі перевищив торішній.