У Вінниці масово запустять фонарики бажань

Вперше у Вінниці відбудеться акція масового запуску в небо фонариків бажань. Як повідомляє сайт Вінницький трамвай http://depo.vn.ua, запуск проводитиметься 14 та 15 жовтня на Вишенському пляжі в парку Дружби народів. Початок заходу о 18.00, після придбання фонариків та отримання інструктажу з техніки безпеки, усі присутні зможуть масово запустити свої фонарики-серця о 20.30.

«Ми відпускаємо свої мрії та стремління до небес, де і вирішується доля наших бажань, - повідомляється на сайті. – Саме тому усі щирі бажання неодмінно справдяться!»

Обов’язкова умова організаторів заходу для усіх присутніх: мати гарний настрій для того, щоб подарувати місту красу.