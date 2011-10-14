Вінничани самі вирішать, які переходи освітлювати

У Вінниці протягом року підсилено зовнішнє освітлення на 11 пішохідних переходах. Додатково освітлено «зебри» на вулицях 1-го Травня (заїзд у тролейбусне депо), Д. Нечая (поблизу 22-ї школи), Немирівське шосе, Київській, Грибоєдова, Дачній, Островського та на інших ділянках. Працівники МКУП «Міськсвітло» встановили підвісні ліхтарі, а також влаштували додаткові світильники на стовпах, які межують із переходами.

До кінця 2011-гозгідно підсвітять ще 22 переходи. Насамперед роботи ведуться поблизу шкіл, а також там, де в зоні «зебри» освітлення немає взагалі, чи воно слабке.

Наразі департамент комунального господарства та благоустрою міської ради розробляє перспективні плани щодо освітлення пішохідних переходів у 2012 році та пропонує вінничанам долучитися до обговорення та визначення місць на дорогах міста, які потребують додаткового освітлення. На сайті http://www.myvin.com.ua усі учасники дорожнього руху мають можливість залишити свої пропозиції і вказати, на яких «зебрах» в першу чергу слід встановити додаткові ліхтарі. Адже водії, які щодня їздять на авто по вулицях міста, а також піші городяни якнайкраще знають, де надземні переходи освітлені добре, а де потребують додаткового освітлення.