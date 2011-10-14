На Вінниччині за добу двоє дітей госпіталізовані з отруєнням

У Вінницькій області за добу двоє дітей (3 та 1 рік) госпіталізовані внаслідок вживання медпрепарата та отрути для гризунів.

Про це УНІАН повідомили у прес-служба УМНС у Вінницькій області.

13 жовтня у с. Кинашів 3-річна дитина вжила препарат «Аскарутін» та була доставлена матір’ю у Тульчинську центральну районну лікарні з гострим медикаментозним отруєнням.

Другий випадок стався у с. Сокиринці. Там однорічний хлопчик наївся отрути для гризунів і був госпіталізований до реанімаційного відділення дитячої обласної лікарні.