Вінницькі підприємці можуть «настукати» на перевіряльників на публічному сайті

Хоча, каже вінницький мер, «у нас є не одне звернення підприємців, де вони нарікають на перевіряючі служби. Я вважаю, що нам потрібно вивести ситуацію цих перевірок на новий публічний рівень. Тому ми створимо незалежний сайт, на якому дамо можливість всім підприємцям насамперед отримати повну інформацію щодо правової бази проведення перевірок.

Кожний підприємець в нашому місті буде мати можливість без будь-яких проблем вносити на цей сайт інформацію про те, хто до нього прийшов, з яким направленням, з якою метою, в який час прийшов, що перевіряли , в який час іде. На сайті можна буде прикріплювати відео – та аудіо файли і копії документів».

Також на сайті буде форум, де підприємці зможуть обговорити ту чи іншу проблему.

Відвідувачі сайту зможуть самотужки зробити аналіз перевірок, ознайомитись з актами перевірок і навіть рішеннями суду, якщо до цього дійде.

«Я думаю, це дасть можливість і керівникам цих структур (які проводять перевірки – авт.) аналізувати ситуацію, вживати заходи з попередження можливих зловживань», - сказав Володимир Гройсман.

До кінця листопада сайт запрацює.