У Вінниці проходить Всеукраїнська першість з бадмінтону

Чемпіонат України проходитить з 13 по 16 жовтня у Вінниці, в спортивному комплексі «Здоров’я», що по вулиці Примакова, 23 (Старе місто). Як повідомляє Федерація бадмінтону України, в змаганнях приймають участь 124 спортсмени – представники 19-ти команд з 12-ти областей України. На чемпонат прибудуть 24 тренери, судитимуть змагання 36 суддів.

Урочисте закриття на нагородження переможців відбудеться 16 жовтня о 15.00.