Польща «приймає» пестициди Вінниччини

Як повідомляє сайт Міністерства екології та природних ресурсів України http://www.menr.gov.ua, з Тиврівського, Барського, Літинського та Вінницького районів області, як і було заплановано на 2011 рік, вивезено 111,05 тонн небезпечних речовин.

Роботи із екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення та знешкодження непридатних до використання пестицидів і тари від них проводила ізраїльська фірма ТОВ «С.І.Груп Консорт Лтд».

На сьогодні 111,05 тонн небезпечних речовин уже попрямували до сусідньої Польщі на утилізацію. Як зазначають спеціалісти Державної екологічної інспекції у Вінницькій області, весь процес проходив із дотриманням природоохоронного законодавства.

За результатами проведеної роботи Вінницькою обласною державною адміністрацією буде дано доручення райдержадміністраціям ще раз максимально точно провести інвентаризацію наявних ХЗЗР на складах населених пунктів районів, аби в майбутньому уникнути розбіжностей між фактичною та наявною вагою пестицидів при виконанні подібних робіт.