Українці – найкращі: і в космічному просторі, і у «всесвітньому павутинні»
Півфіналісти світової першості з програмування
У боротьбі за вихід у фінал першості світу зі спортивного програмування загалом взяли участь 77 команд з 7 країн — Болгарії, Македонії, Молдови, Румунії, Сербії, Туреччини та України, - повідомляє сайт ВНТУ http://www.vntu.edu.ua
Цього року вперше півфінал студентського чемпіонату світу АСМ-ІСРС з програмування відбувався в on-line режимі одночасно в Україні — у нашому Вінницькому національному технічному університеті та в Румунії — в Бухарестській політехніці.
Основний тур змагань відбувся у суботу 15 жовтня з трансляцією в Інтернет у режимі «Live».
|Місце
|Команда
|Університет
|Країна
|1
|iddqd
|Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
|Україна
|2
|Unibuc Orion
|Бухарестський університет
|Румунія
|3
|Akai
|Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського
|Україна
|4
|Reckless
|Київський національний університет імені Тараса Шевченка
|Україна
|5
|Donetsk NU: United
|Донецький національний університет
|Україна
|6
|LNU_United
|Львівський національний університет імені Івана Франка
|Україна
|7
|1024
|Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
|Україна
|8
|VNTU [wRabbits]
|Вінницький національний технічний університет
|Україна
|9
|boun 1
|Босфорський університет
|Туреччина
|10
|BZFlags
|Київський національний університет імені Тараса Шевченка
|Україна
Переможці змагань отримали призи — електронні книжки, web-камери Logotech, стереонавушники, зовнішні жорсткі накопичувачі та флеш-пам’ять ємністю 32 Гб.
Месюра Володимир Іванович, директор півфіналу Чемпіонату світу з програмування, професор нашого Вінницького національного технічного університету:
— Нам є чим пишатися: наші команди довели найвищий інтелектуальний потенціал України, здобувши за останні роки безліч нагород з програмування у міжнародних змаганнях та привернувши увагу світового бізнесу до українських технічних спеціалістів