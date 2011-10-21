Українці – найкращі: і в космічному просторі, і у «всесвітньому павутинні»

У боротьбі за вихід у фінал першості світу зі спортивного програмування загалом взяли участь 77 команд з 7 країн — Болгарії, Македонії, Молдови, Румунії, Сербії, Туреччини та України, - повідомляє сайт ВНТУ http://www.vntu.edu.ua

Цього року вперше півфінал студентського чемпіонату світу АСМ-ІСРС з програмування відбувався в on-line режимі одночасно в Україні — у нашому Вінницькому національному технічному університеті та в Румунії — в Бухарестській політехніці.

Основний тур змагань відбувся у суботу 15 жовтня з трансляцією в Інтернет у режимі «Live».

Місце Команда Університет Країна 1 iddqd Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» Україна 2 Unibuc Orion Бухарестський університет Румунія 3 Akai Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського Україна 4 Reckless Київський національний університет імені Тараса Шевченка Україна 5 Donetsk NU: United Донецький національний університет Україна 6 LNU_United Львівський національний університет імені Івана Франка Україна 7 1024 Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» Україна 8 VNTU [wRabbits] Вінницький національний технічний університет Україна 9 boun 1 Босфорський університет Туреччина 10 BZFlags Київський національний університет імені Тараса Шевченка Україна

Переможці змагань отримали призи — електронні книжки, web-камери Logotech, стереонавушники, зовнішні жорсткі накопичувачі та флеш-пам’ять ємністю 32 Гб.

Месюра Володимир Іванович, директор півфіналу Чемпіонату світу з програмування, професор нашого Вінницького національного технічного університету:

— Нам є чим пишатися: наші команди довели найвищий інтелектуальний потенціал України, здобувши за останні роки безліч нагород з програмування у міжнародних змаганнях та привернувши увагу світового бізнесу до українських технічних спеціалістів