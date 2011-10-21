Українці – найкращі: і в космічному просторі, і у «всесвітньому павутинні»

13:37, 21 жовтня 2011
Вінниця
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Півфіналісти світової першості з програмування

У боротьбі за вихід у фінал першості світу зі спортивного програмування загалом взяли участь 77 команд з 7 країн — Болгарії, Македонії, Молдови, Румунії, Сербії, Туреччини та України, - повідомляє сайт ВНТУ http://www.vntu.edu.ua
Цього року вперше півфінал студентського чемпіонату світу АСМ-ІСРС з програмування відбувався в on-line режимі одночасно в Україні — у нашому Вінницькому національному технічному університеті та в Румунії — в Бухарестській політехніці.
Основний тур змагань відбувся у суботу 15 жовтня з трансляцією в Інтернет у режимі «Live».

МісцеКомандаУніверситетКраїна
1iddqd  Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»Україна
2Unibuc Orion Бухарестський університетРумунія
3Akai Таврійський національний університет імені В.І.ВернадськогоУкраїна
4RecklessКиївський національний університет імені Тараса ШевченкаУкраїна
5Donetsk NU: United Донецький національний університетУкраїна
6LNU_United Львівський національний університет імені Івана ФранкаУкраїна
71024Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»Україна
8VNTU [wRabbits]Вінницький національний технічний університетУкраїна
9boun 1Босфорський університетТуреччина
10BZFlagsКиївський національний університет імені Тараса ШевченкаУкраїна

Переможці змагань отримали призи — електронні книжки, web-камери Logotech, стереонавушники, зовнішні жорсткі накопичувачі та флеш-пам’ять ємністю 32 Гб.
Месюра Володимир Іванович, директор півфіналу Чемпіонату світу з програмування, професор нашого Вінницького національного технічного університету:
— Нам є чим пишатися: наші команди довели найвищий інтелектуальний потенціал України, здобувши за останні роки безліч нагород з програмування у міжнародних змаганнях та привернувши увагу світового бізнесу до українських технічних спеціалістів

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