“Нива” розійшлась миром у Донецьку

Професійний футбольний клуб “Нива” продовжив свої виступи у першій лізі чемпіонату України з футболу. Нагадаємо, після відмови з боку керівництва вінницької команди (через брак фінансування) вдома провести гру попереднього туру з алчевською “Сталлю” йшла мова навіть про зняття “Ниви” з чемпіонату.

Але у матчі 17-і турі, який відбувся 22 жовтня, вінничани все ж вийшли на поле. У Донецьку вони зустрілись з місцевим “Олімпіком”, середняком ліги. Гра завершилась «сухою» нічиєю – 0:0. Це можна вважати позитивним результатом для вінничан, адже «Олімпік» програв тільки двом лідерам поточного сезону – «Говерлі-Закарпаттю» та «Металургу». У решті домашніх матчів донеччани здобули чотири перемоги при двох нічиїх.

«Нива» продовжує займати 17-е, передостаннє місце турнірної таблиці, набравши у 16 поєдинках лише 8 очок (1 перемога, 5 нічиїх і 10 поразок).