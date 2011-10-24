Вінницькі підприємці як не торгують, то займаються ремонтами

Станом на 1 жовтня 2011р. у Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) по Вінницькій області налічується 32385 суб’єктів, 93,7% має статус юридичної особи.

Про це повідомило Головне управління статистики у Вінницькій області.

Початку року до Держреєстру підприємств було включено 1034 суб’єкти, що становить 3,2% загальної кількості суб’єктів ЄДРПОУ. За цей же період вилучено 423 (1,3%) суб’єкти.

Найбільше нових підприємств зареєстрували у Вінниці – 43,3%. У районах активність новоявлених підприємців значно менша: Вінницький район – 6,1%, Калинівський район – 4,2%, Бершадський район – 3,0%, Немирівський та Піщанський районах – 2,7%.

Найбільша кількість вилучених суб’єктів припадає на м. Вінницю – 32,2%, м. Жмеринка – 5,0%, Вінницький район – 4,7%, Гайсинський район – 4,5%.

Найбільша кількість підприємств та організацій розташована у Вінниці – 42,7%, у Вінницькому районі – 4,6%, у Немирівському та Калинівському районах - 2,7% від загальної кількості суб’єктів ЄДРПОУ. Найменша кількість підприємств та організацій у Піщанському та Чернівецькому районах – 0,9% від загальної кількості суб’єктів ЄДРПОУ.

У створенні суб’єктів господарської діяльності Вінницької області беруть участь іноземні засновники. За січень-вересень 2011р. у структурі іноземних засновників суттєвих змін не відбулося. Як і раніше, найбільша питома вага припадає на суб’єкти створені за участю засновників з Російської Федерації - 20,9%, Німеччини - 8,6%, Польщі - 7,6%, та Молдови - 5,9%.

Станом на 1 жовтня 2011р. найпоширенішими організаційно-правовими формами господарювання залишаються товариства з обмеженою відповідальністю - 22,3% від загальної кількості суб’єктів ЄДРПОУ, приватні підприємства -18,8%, комунальна організація (установа, заклад) - 9,5%.

За видами економічної діяльності (згідно Класифікації видів економічної діяльності) найбільша кількість суб’єктів ЄДРПОУ продовжує припадати на торгівлю, ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку – разом це 20,4% від загальної кількості підприємств Держреєстру; надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту – 16,3%; сільське господарство, мисливство, лісове господарство– 11,8%; переробна промисловість – 9,3%.

Переважаюча кількість підприємств переробної промисловості займається виробництвом харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів - 27,5%, обробленням деревини та виробництвом виробів з деревини, крім меблів - 9,5%, виробництвом електричного, електронного та оптичного устаткування - 9,2%.