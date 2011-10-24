Рейковий автобус з 1 листопада стане на рейки

З 1 листопада 2011 року знову стає на рейкти та змінює маршрут руху потяг Гречани-Вінниця-Гречани.

Відтепер рейковий автобус ходитиме від станції Вінниця до станції Хмельницький із наступними зупинками: Калинівка-1, Варшиця, Робоча, Калинівка-2, Холоновська, Уладівка, Соломирка, Курилівка, Хмільник, Новодубровка, Залісся, Адампіль, Пасічний, Ложава, Старокостянтинів, Красилів, Гречани, Каменецький переїзд.

Автобус курсуватиме двічі на день зі станції Хмельницький (відправлення о 4.25, 12.36) та двічі на день зі станції Вінниця (відправлення о 8.40, 17.25)

Пасажири задоволені нововведеннями Укрзалізниці, оскільки такий транспорт зручний і швидкий для усіх категорій населення. Особливо він зручний для студентів та пенсіонерів.