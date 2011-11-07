У Вінницькій та Закарпатській областях затримали 17 нелегальних мігрантів

На Закарпатті та на Вінниччині правоохоронці затримали 17 незаконних мігрантів із Африки та Азії, повідомило Міжнародне агенство інформаційних розслідувань

Так, у суботу прикордонники відділу «Новоселиця» Чопського загону за випереджувальною інформацією затримали 3-х сомалійців. Перевозив їх на автомобілі Volkswagen громадянин України. На вимогу прикордонного наряду зупинитися водій не відреагував та, намагаючись відірватися, з’їхав у кювет, де й був затриманий прикордонниками.

Під час подальших пошукових дій пізно вночі на околиці села Дубриничі правоохоронці виявили ще одного сомалійця. А за кілька годин цієї ж ночі прикордонники відділу «Стужиця» затримали ще 3 громадян Сомалі. Двоє сомалійців та одна сомалійка переховувалися у покинутій будівлі села Волосянка Великоберезнянського району. Ночували горе-мандрівники у погребі.

Крім того, напередодні вихідних прикордонники Чопського загону спільно з працівниками міліції виявили у приватній квартирі міста Ужгород 6 громадян Еритреї та 1 громадянина Сирії. При собі нелегали, які мандрували від берегів Червоного моря, не мали жодних документів, але всі вони, з їхніх слів, збиралися потрапити до Італії.

Ще 3-х сомалійців виявили у п’ятницю в результаті проведення спільних заходів прикордонники Могилів-Подільського загону та працівники міліції у Вінниці. Вони проживали на приватній квартирі і також не мали при собі ніяких документів.