Сьогодні можна поспілкуватися у «Живій бібліотеці»

Сьогодні, 10 листопада у Вінницькому вищому професійному училищі сфери послуг за адресою: вул.Хмельницьке шосе, 145 відбудеться «Жива бібліотека», - повідомляє «Місто над Бугом».

Організатор заходу - вінницька правозахисна організація «Джерело надії» - запропонує унікальну методику протидії упередженого ставлення до соціальних меншин. В ході заходу українські студенти зможуть поспілкуватися з жителями Йорданії, Польщі, Індії, США, більше дізнатися про їх звичаї, побут та культуру. Початок о 15.00