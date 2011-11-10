Сьогодні можна поспілкуватися у «Живій бібліотеці»
10:15, 10 листопада 2011Вінниця
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З представниками соціальних меншин
Сьогодні, 10 листопада у Вінницькому вищому професійному училищі сфери послуг за адресою: вул.Хмельницьке шосе, 145 відбудеться «Жива бібліотека», - повідомляє «Місто над Бугом».
Організатор заходу - вінницька правозахисна організація «Джерело надії» - запропонує унікальну методику протидії упередженого ставлення до соціальних меншин. В ході заходу українські студенти зможуть поспілкуватися з жителями Йорданії, Польщі, Індії, США, більше дізнатися про їх звичаї, побут та культуру. Початок о 15.00
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