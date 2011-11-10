У п’ятницю побереться рекордна кількість вінничан

Небувалий аншлаг очікується завтра у вінницькому РАГСі. Під магію дати 11.11.11 потрапило 45 пар, - повідомляє видання “Вінницькі реалії”.

Такої кількості поданих заяв на реєстрацію шлюбу в один день протягом року не було. Нйбільше молодят збиралось в РАГСі 4 червня та 6 серпня. Але влітку весіль завжди більше, до того ж вказані дати припадали на вихідні. А тут — п’ятниця.

Аби встигли одружитися усі бажаючі шлюбну процедуру цього дня трохи скоротять, проте останній парі все одно доведеться одружуватись аж о 18.00.