Психіатр із Стокгольма завітала до майбутніх педагогів Вінниччини

У Вінницькому державному педагогічному університеті ім.М.Коцюбинського відбулась науково-практична конференція «Зрозумій дитину» за участі психолога зі Стокгольма Мей Нільсон.

Здоров’я підростаючого покоління вважають чи не найголовнішим критерієм благополуччя будь¬якого суспільства, а Україна, на жаль, знаходиться в переліку країн, де є серйозний показник відхилення психоневрологічного розвитку у дітей.

Як зазначила декан-директор Інституту психології, педагогіки і мистецтв університету Наталя Лазаренко, саме тому запросили фахівця, який би міг поділитися своїм європейським науково-практичним досвідом.

За словами шведки Мей Нільсон, надзвичайно важливим є не лише лекційний курс, а й практична робота у фокус-групах.

Як зазначила присутня на лекції кандидат медичних наук, обласний дитячий психіатр Ольга Мостова, особливої уваги на сьогодні потребують діти з аутизмом, і тому зараз вкрай необхідно приділяти увагу інклюзивній освіті та надавати перевагу комплексній допомозі як з боку медиків, так і з допомогою педагогів та соціальних працівників.